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Царьград

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Воблеры и джеркбейты: как выбрать приманку для осенней рыбалки

Воблеры и джеркбейты: как выбрать приманку для осенней рыбалки

На мелководьях глубиной 1,5-4 м эффективны минноу-суспендеры и джеркбейты. В холодной воде лучше использовать мягкие потяжки и делать продолжительные паузы в 5-15 секунд.

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