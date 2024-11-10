📹❗️Московская обл. Сегодняшний рейд БПЛА-"камикадзе" противника на Подмосковье осуществлялся преимущественно с задействованием дальнобойных дронов "Лютый", количество которых превысило 20 ед.
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📹❗️Московская обл. Сегодняшний рейд БПЛА-"камикадзе" противника на Подмосковье осуществлялся преимущественно с задействованием дальнобойных дронов "Лютый", количество которых превысило 20 ед.