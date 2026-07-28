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Царьград

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Пенсионерка из Северодвинска лишилась 12 тыс. рублей после помощи незнакомцу

Пенсионерка из Северодвинска лишилась 12 тыс. рублей после помощи незнакомцу

В июне текущего года в отдел полиции Северодвинска поступило заявление от пожилой жительницы города. Из её комнаты, расположенной в доме на улице Ломоносова, были похищены мобильный телефон и денежные средства в размере 12 тысяч рублей.

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