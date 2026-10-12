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Регионы России

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Билл Гейтс предупредил о кибератаках с использованием ИИ в 2027 году

Билл Гейтс предупредил о кибератаках с использованием ИИ в 2027 году

В интервью CNN Гейтс отметил, что злоумышленники, получив доступ к передовым моделям ИИ без надёжных ограничений, могут преподнести миру «неприятные сюрпризы».

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