Утренний дайджест: главные события субботы

Лена Мисько

Взятки и халатность убили в Крокусе больше людей, чем террористы По мнению немецкого эксперта- строителя, современные здания такого типа, как Крокус, построенные в текущем веке в Европе, не могут так сгореть, как концертный зал Агаларовых: физика не позволит. Анализируя видео пожара, эксперт отмечает: свет в зале и помещениях рядом с ним не отключился и не включилось аварийное освещение. Что это означает? Это означает, что система аварийного пожаротушения была обезвожена или вовсе не встроена. Если бы она сработала так, как это принято в Европе, то за две минуты на каждый квадратный метр горящей площади было бы выброшено из специальных труб в потолке по 150-170 литров воды. Такой удар способен пригасить или потушить любой пожар. Но разумеется, при работающем освещении вброс воды привел бы к короткому замыканию и гибели многих людей в помещении. Однако переход на аварийное освещение не было запрограммирован, значит, не работала и система пожаротушения. Второй элемент. Известно, что множество людей задохнулись угарным газом внутри здания. Жертв такого рода уже больше, чем погибших от огня террористов. Ничего подобного не могло бы произойти в сертифицированном здании, построенном по современным стандартам для такого рода обьектов. Почему? Потому что все подобные здания снабжаются системой принудительной вентиляции. Это такие окна или люки, которые отстреливаются автоматически, если детектор определяет повышенный уровень угарного газа внутри. В крыше открываются отверстия - и опасный для жизни газ уходит в небо. Работает эта система, кстати, без электричества, на сжатом воздухе. И третье, материалы. То, как сгорел Крокус, показывает, что при его отделке были применены дешевые китайские материалы ( стекловата, пластмассы, оплетка кабелей и тд), запрещенные к использованию в общественных зданиях. Причина запрета? Горючесть. В Европе давно используют не горящие стекловату, пластмассы и т д. Они, разумеется, вдвое- втрое дороже китайского аналога. Но имеют одно преимущество: не горят при пожаре. И не убивают тех, кто оказался внутри. Нет ничего удивительного в том, что семья Агаларовых так и не сдала формально в эксплуатацию этот самый концертный зал. Он, как стало известно, не числится как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра. Видимо, размер необходимых взяток для приема такого опасного объекта превышал все разумные пределы, и Агаларовым, с учетом вышеназванных чудовищных нарушений стандартов, было дешевле продлевать статус строящегося здания, чем сдавать его в эксплуатацию. В итоге большинство жертв в Крокусе погибло не от рук террористов, а от преступной халатности владельцев и контролирующих органов.