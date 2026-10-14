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Politico: Европа ужесточает позицию в отношении России на фоне растущего раскола с Трампом

Politico: Европа ужесточает позицию в отношении России на фоне растущего раскола с Трампом

Президент США Дональд Трамп заключил сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно дизельного горючего, смягчив для него ограничения, что вызвало недовольство среди европейских лидеров.

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