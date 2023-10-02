Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран в случае победы на выборах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал вывести войска Соединенных Штатов из ряда стран при своем переизбрании на пост президента, так как Вашингтон от этого не получает никакой выгоды.
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