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На руинах Страны Советов

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«Это был шакал, и умер он как шакал» 20 лет назад ликвидировали Шамиля Басаева. Как лидер террористов годами ускользал от ФСБ?

«Это был шакал, и умер он как шакал» 20 лет назад ликвидировали Шамиля Басаева. Как лидер террористов годами ускользал от ФСБ?

20 лет назад в ночь на 10 июля 2006 года в республике Ингушетия в ходе специальной операции сотрудников ФСБ России был ликвидирован организатор чудовищных терактов в Буденновске, Театральном центре на Дубровке в Москве и в школе Беслана — самый известный лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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