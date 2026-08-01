«Это был шакал, и умер он как шакал» 20 лет назад ликвидировали Шамиля Басаева. Как лидер террористов годами ускользал от ФСБ?

20 лет назад в ночь на 10 июля 2006 года в республике Ингушетия в ходе специальной операции сотрудников ФСБ России был ликвидирован организатор чудовищных терактов в Буденновске, Театральном центре на Дубровке в Москве и в школе Беслана — самый известный лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев.