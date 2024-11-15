💯Надежда Эргашевна - талантливый, компетентный руководитель, обладающий чувством нового, стремлением к поиску нетрадиционных решений, важнейших задач в области развития и укрепления колледжа.
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💯Надежда Эргашевна - талантливый, компетентный руководитель, обладающий чувством нового, стремлением к поиску нетрадиционных решений, важнейших задач в области развития и укрепления колледжа.