Адвокат Глазкова: Запрет на служебные романы является незаконным

Служебные романы стали обычным явлением, при этом они не запрещены трудовым законодательством. Однако включение в локальные акты работодателя запрета на служебные романы является незаконным, так как каждый человек имеет право самостоятельно устраивать свою личную жизнь.
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