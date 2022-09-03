РЕН ТВ

195 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid Babanskij
    Кто грустит - тот трансвестит.Решение Путина по...
  • Галина Чужая
    У молодых полностью отсутствует стоп-кран... Они готовы убивать за любую мелочь. Это полностью результат безнаказанно...Арестован мужчина...
  • Галина Чужая
    Крыша едет у детин...СМИ сообщили о ги...

Военные отработали противодесантную оборону на учениях "Восток-2022"

Мотострелки и артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) предотвратили высадку морского десанта условного противника на острова Курильской гряды в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх