Военные отработали противодесантную оборону на учениях "Восток-2022"

Мотострелки и артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) предотвратили высадку морского десанта условного противника на острова Курильской гряды в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны России.
Мотострелки и артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) предотвратили высадку морского десанта условного противника на острова Курильской гряды в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны России.
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