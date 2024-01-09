Предрождественские беспорядки в Белграде, думаю, вызваны страхом США перед возможностью проведения сербами контртеррористической операции в Косово с последующим его освобождением от бандформирований; вот и стремится Белый дом, путём майданизации, привести местных зеленских/тихановских к власти и превратить сербов в иванов, не помнящих родства, для ….