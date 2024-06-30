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Мнение профессора о давлении американцев: "Теперь, видно, Шойгу стал для них опасен"

Мнение профессора о давлении американцев: "Теперь, видно, Шойгу стал для них опасен"

Профессор Баширов поделился своим мнением о давлении американцев на конкретных персон в России. В частности, речь шла о бывшем министре обороны страны.

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