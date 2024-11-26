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ЦОД и до: российские банки начали строить собственные дата-центры

ЦОД и до: российские банки начали строить собственные дата-центры

Крупнейшие российские банки занялись строительством собственных дата-центров. О таких планах «Известиям» рассказали в группе «Т-Технологии», развивающей финансовую и лайфстайл-экосистему (в состав группы входят Т-Банк, «Т-Страхование», «Т-Мобайл» и другие).

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