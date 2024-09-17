В Тульской области расширяют парк школьных автобусов

До конца года Тульская область получит еще 50 новых школьных автобусов разной вместимости. Этот вопрос обсудили вчера, 16 сентября, во время оперативного совещания, передает пресс-служба регионального правительства.
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