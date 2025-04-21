Роскачество: пасхальные окрашенные яйца могут храниться в корзине до двух дней

В Роскачестве рассказали RT о правилах хранения пасхальных яиц. Эксперты отметили важность выбора свежих яиц возрастом менее недели — они считаются диетическими в течение семи дней, затем становятся столовыми и могут храниться до 25 суток.
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