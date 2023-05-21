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Премьер Канады Трюдо «раздвинул ноги» на встрече с южнокорейским коллегой

Премьер Канады Трюдо «раздвинул ноги» на встрече с южнокорейским коллегой

Премьер-министра Канады за его странное поведение в Сеуле назвали клоуном — Джастин Трюдо широко расставил ноги на встрече с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе.

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