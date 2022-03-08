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Умный Samsung Smart Monitor M8 с 32-дюймовым дисплеем 4K UHD поступил в продажу в Южной Корее

Умный Samsung Smart Monitor M8 с 32-дюймовым дисплеем 4K UHD поступил в продажу в Южной Корее

Ранее в этом году на выставке Consumer Electronics Show (CES) в январе компания Samsung анонсировала три новых монитора, в том числе Samsung Smart Monitor M8, который отличается тонким дизайном и функциями для домашнего и офисного использования.

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