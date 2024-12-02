Если бы кони умели лепить фигуры

«Если бы руки имели быки, или львы, или кони Если б писать, точно люди, умели они что угодно, Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий Дали б бессмертным быки; их наружностью каждый сравнил бы С тою породой, к какой он и сам на земле сопричастен».