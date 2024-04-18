Трамп: украинское выживание и сила должны быть намного важнее для Европы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые высказался о пакете новых законопроектов, среди которых есть помощь для Украины (этот законопроект аналогичен принятому ранее в Сенате, предусматривающему около 60 млрд долларов помощи).