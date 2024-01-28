Астрологический прогноз на февраль 2024

Астролог рассказала, чем нам запомнится последний месяц зимы. Февраль обещает быть необычным месяцем — и не только потому, что в нем 29 дней, но и потому, что в ближайшие дни случится много интересных событий из-за ингрессий большинства личных планет в знак Водолея.
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