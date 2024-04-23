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Русская весна

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«Козыри у Путина»: в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

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