«Козыри у Путина»: в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
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