В Тегеране настроены достичь соглашения с США путем переговоров

Со стороны Ирана нет никаких изменений в настрое добиться урегулирования вопросов ядерной программы через переговоры, четвертый раунд которых откладывается по логистическим и техническим причинам, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи 1 мая в соцсети X.
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