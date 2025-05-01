В Тегеране настроены достичь соглашения с США путем переговоров

Со стороны Ирана нет никаких изменений в настрое добиться урегулирования вопросов ядерной программы через переговоры, четвертый раунд которых откладывается по логистическим и техническим причинам, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи 1 мая в соцсети X.