Экс-президент США Дональд Трамп напомнил об Афганистане, говоря об информационном затишье на тему Украины.
Трамп объяснил, почему про Украину перестали говорить
Комментарии
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Александр Гранков
"об Украине уже мало говорят, потому что дела там идут не очень хорошо" - эта мысль нуждается в продлении: потому, что страна У теряет эффективность как инструмента борьбы с Россией. Вот именно об этом сожалеет Трамп, и это и есть главный контент его мысли.
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