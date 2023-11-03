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Трамп объяснил, почему про Украину перестали говорить

Трамп объяснил, почему про Украину перестали говорить

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил об Афганистане, говоря об информационном затишье на тему Украины.

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Комментарии
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Александр Гранков
&quot;об Украине уже мало говорят, потому что дела там идут не очень хорошо&quot; - эта мысль нуждается в продлении: потому, что страна У теряет эффективность как инструмента борьбы с Россией. Вот именно об этом сожалеет Трамп, и это и есть главный контент его мысли.
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