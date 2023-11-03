Трамп объяснил, почему про Украину перестали говорить

Александр Гранков

"об Украине уже мало говорят, потому что дела там идут не очень хорошо" - эта мысль нуждается в продлении: потому, что страна У теряет эффективность как инструмента борьбы с Россией. Вот именно об этом сожалеет Трамп, и это и есть главный контент его мысли.