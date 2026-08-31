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ТАСС

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В Петербурге проводили в Псков десницу святителя Спиридона Тримифунтского

В Петербурге проводили в Псков десницу святителя Спиридона Тримифунтского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Десницу святителя Спиридона Тримифунтского, которая с 27 августа пребывала в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, торжественно проводили в Псков, передает корреспондент ТАСС.

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