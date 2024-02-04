Тренеры подвели итоги матча «Водника» против «Енисея»

«Жёлто-зелёные» одержали уверенную победу и закрепились на первой строчке турнирной таблицы Чемпионата России«Жёлто-зелёные» одержали уверенную победу и закрепились на первой строчке турнирной таблицы Чемпионата РоссииНапомним, что во вчерашнем матче капитан архангельского клуба Евгений Дергаев оформил септа-трик — забил семь мячей в одном матче.