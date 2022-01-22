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Лукашенко пожаловался на Путина: "Меня в очередной раз забыл забрать с собой"

Лукашенко пожаловался на Путина: "Меня в очередной раз забыл забрать с собой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил упрёк в адрес главы России Владимира Путина. По словам белорусского лидера, его ни разу не брали с собой на отдых в Туву.

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