Лукашенко пожаловался на Путина: "Меня в очередной раз забыл забрать с собой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил упрёк в адрес главы России Владимира Путина. По словам белорусского лидера, его ни разу не брали с собой на отдых в Туву.
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