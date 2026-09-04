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Спорт Уик-Энд

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Защитника «Зенита» уже в ближайшее время ждут в Турции - Samsun Gazetesi

Защитника «Зенита» уже в ближайшее время ждут в Турции - Samsun Gazetesi

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает издание Samsun Gazetesi, в услугах футболиста заинтересован «Самсунспор».

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