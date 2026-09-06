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Шоу «Большой куш», 12-й выпуск: 45-градусная жара в Бангкоке, слезы на асфальте и неожиданный вылет фаворитов

Шоу «Большой куш», 12-й выпуск: 45-градусная жара в Бангкоке, слезы на асфальте и неожиданный вылет фаворитов

Двенадцатый выпуск второго сезона реалити-шоу «Большой куш» в Бангкоке запомнился жёстким стратегическим разгромом и испытаниями на пределе сил.

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