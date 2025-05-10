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Шпрыгин о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «Планируем проведение после майских праздников, ждем точную дату. Патриархия нас поддерживает»

Шпрыгин о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «Планируем проведение после майских праздников, ждем точную дату. Патриархия нас поддерживает»

Об этом рассказал глава Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин. «Планируем проведение крестного хода после завершения майских праздников, ждем точную дату.

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