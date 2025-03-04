Правительство РФ дополнительно выделило 104,8 млн рублей на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе

Из резервного фонда правительства РФ выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
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