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Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии

Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии

В хоре оголтелой русофобии в Германии, зазвучавшем из-за обвинений России в попытке взорвать дронами украинские самолеты в аэропорту Лейпцига, отметились многие политики данной ориентации.

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