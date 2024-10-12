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Царьград

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Подростки кошмарили продавцов в магазинах и аптеках в Челябинске

Подростки кошмарили продавцов в магазинах и аптеках в Челябинске

Горожане не могли спокойно спать по ночам.В Челябинске компания подростков регулярно устраивала дебош в торговых точках.

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