"Все в крови": выжившая в ДТП с 13 погибшими под Архангельском рассказала о первых минутах

Пострадавшая ехала с сестрой: сама она получила травмы, а родственница – в тяжёлом состоянии. Всего жертвами ДТП стали 13 человек, трое из них дети.
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