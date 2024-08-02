Вернула жёлтому пластику магазинную белизну

Ни для кого не будет новостью, что со временем белая пластмасса начинает желтеть. Особенно сильно это заметно на кухонной бытовой технике, выключателях и розетках, оконных рамах и подоконниках из пластика.
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