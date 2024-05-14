Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 801 подписчик

"Белорусы в своём большинстве никогда не бросали ни грязь, ни камни в советское прошлое. Нам дорога история БССР. Без неё не было бы и современной Республики Беларусь." (ц)

"Белорусы в своём большинстве никогда не бросали ни грязь, ни камни в советское прошлое. Нам дорога история БССР. Без неё не было бы и современной Республики Беларусь." (ц)

Читаю, что пишет Беларусь: «Дорогие друзья! Сегодня в Беларуси отмечается День Государственного флага, герба и гимна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
А у его зама, три начальных образования и два СРЕДНИХ!!... так что ли?... или вы НЕ ЗНАЕТЕ?... что высшее образование... только ОДНО!!.😜.
Ответить
2 час.
Александр Батт
Белоруссия живет за счет дружбы с Россией. Иначе бы уже была в судорогах, как Украина.
Ответить
51 мин.
Алексей Тан
Только не дружбы, а присосавшись к России... ещё в 15-ом... Лука верещал ... вопил: -Посмотрите, посмотрите Белорусы... Российская власть, не хочет вам пенсию платить!... была большая задолженность у белярюси по кредитам перед Россией, западным партнёрам. они отдавали кредиты а России нет!... потом кредиты им списали.
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх