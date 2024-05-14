"Белорусы в своём большинстве никогда не бросали ни грязь, ни камни в советское прошлое. Нам дорога история БССР. Без неё не было бы и современной Республики Беларусь." (ц)

Алексей Тан А у его зама, три начальных образования и два СРЕДНИХ!!... так что ли?... или вы НЕ ЗНАЕТЕ?... что высшее образование... только ОДНО!!.😜.

Александр Батт Белоруссия живет за счет дружбы с Россией. Иначе бы уже была в судорогах, как Украина.