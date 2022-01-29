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Капризов набрал 50-е очко в сезоне НХЛ в матче против «Рейнджерс». Он на 9-м месте в гонке бомбардиров

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2).

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