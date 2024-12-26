Молодую маму из Омска, которая во время игры маленького сына надела на него поводок, суд привлек к административной ответственности - ей вынесено предупреждение.
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Молодую маму из Омска, которая во время игры маленького сына надела на него поводок, суд привлек к административной ответственности - ей вынесено предупреждение.