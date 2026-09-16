Татарстанда «Зәй – Бохарай» автомобиль юлының 3,6 километрлы участогында ремонт башланды

Татарстанда «Зәй – Бохарай» автомобиль юлының 3,6 чакрым озынлыктагы участогында ремонт башланды. Эшләр «Тормыш өчен инфраструктура» илкүләм проекты кысаларында Зәй районында, 10,3 – 13,9 километрлар өлешендә үткәрелә, дип хәбәр итә ТР Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым