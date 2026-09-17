Как выиграть автомобили, айфоны и миллион на выборах в Госдуму: акции в регионах Приволжья в дни голосования

В пятницу, 18 сентября, стартует трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Сразу в нескольких регионах Приволжья пройдут конкурсы и викторины для избирателей, на которых можно выиграть очень даже неплохие призы – от машин и айфонов до бытовой техники и полетов на вертолете.
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