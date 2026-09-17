ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Как выиграть автомобили, айфоны и миллион на выборах в Госдуму: акции в регионах Приволжья в дни голосования

Как выиграть автомобили, айфоны и миллион на выборах в Госдуму: акции в регионах Приволжья в дни голосования

В пятницу, 18 сентября, стартует трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Сразу в нескольких регионах Приволжья пройдут конкурсы и викторины для избирателей, на которых можно выиграть очень даже неплохие призы – от машин и айфонов до бытовой техники и полетов на вертолете.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым