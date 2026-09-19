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Говорит Европа ⚡

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Николай Азаров: В Киеве радуются санкциям, которые бьют по Киеву

Николай Азаров: В Киеве радуются санкциям, которые бьют по Киеву

Почему в Украине радуются американскому закону, который может ударить по её экономике? Куда исчезли 25 млн человек, если доходы бюджета выросли до 120 млрд долларов? Кто даёт гарантии безопасности, если Минские соглашения были лишь отсрочкой? И зачем Карпатская восьмёрка собрала страны, чьи политики рисуют карты с украинскими землями? Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров ответил на [… Читать далее: https://govorit.

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