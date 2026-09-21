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Астроном Бурмистров: пик Дневных Секстантид ожидается 1 октября

Астроном Бурмистров: пик Дневных Секстантид ожидается 1 октября

Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что пик редкого метеорного потока Дневные Секстантиды ожидается 1 октября, когда можно будет зафиксировать до пяти вспышек в час.

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