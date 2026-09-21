Астроном Бурмистров: пик Дневных Секстантид ожидается 1 октября

Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что пик редкого метеорного потока Дневные Секстантиды ожидается 1 октября, когда можно будет зафиксировать до пяти вспышек в час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Продажи поливитам...
- АК Автоэксперт Архип...
- АК Автоэксперт Архип...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым