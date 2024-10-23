Dragon Age: The Veilguard отстает по количеству предзаказов в Steam даже от нового Соника ...

Dragon Age: The Veilguard отстает по количеству предзаказов в Steam даже от нового СоникаДо выхода Dragon Age: The Veilguard осталось чуть больше недели (31 октября 2024 года), так что сейчас самое время сделать предварительный заказ на игру, при условии, что вы планировали это сделать.
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