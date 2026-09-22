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Царьград

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"Очередь шла всю ночь": более миллиона русских поклонились мощам Спиридона Тримифунтского

"Очередь шла всю ночь": более миллиона русских поклонились мощам Спиридона Тримифунтского

Более миллиона паломников приложились к деснице святителя Спиридона Тримифунтского за месяц её пребывания в России — с 20 августа по 20 сентября.

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