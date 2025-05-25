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Учёные из Норвежского университета науки и технологий приблизились к разгадке природы космических лучей — высокоэнергетических частиц, которые долгое время оставались одной из главных тайн астрофизики

﻿﻿Ученые из Норвежского университета науки и технологий приблизились на один шаг к раскрытию природы космических лучей.

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