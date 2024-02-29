Уж сколько раз твердили дамам, что "поднял руку — так беги" (или гони — по ситуации), но наши дамы, воспитанные на "погоде в доме", "был бы милый рядом" и "я его слепила из того, что было" не внемлют — а что внимать-то, семейное насилие у нас декриминализовано, ну, поучил, ну, молодец… Эта история не вырастет […] Сообщение Был бы милый рядом или жизнь за 10 тысяч появились сначала на Дзен дневник.