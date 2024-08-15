Риттер: на Западе стали более открыто говорить о коррупции на Украине

На Западе стали более открыто говорить о коррупции на Украине и низком доверии к президенту Владимиру Зеленскому после начала операции ВСУ в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
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