«Предвашингтонское» воспитание Зеленского продолжается со всех сторон

Президент Украины Владимир Зеленский ещё и не съездил к «Большому белому брату» в Вашингтон, но продолжает получать со всех сторон воспитательные затрещины, опускающие с небес даже не на землю, а прямо в лужу, где и тонут все надежды и мечты.