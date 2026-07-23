14 кадров из отеля в Замбии, где слоны — постоянные гости на ресепшене

Существуют на планете локации, которые полностью переворачивают привычное восприятие отдыха. Африканское сафари — это всегда предвкушение чего-то грандиозного и встреча с дикой природой в её нетронутом виде.
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