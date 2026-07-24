В Крыму пресечены факты незаконного хранения и сбыта оружия и боеприпасов

В рамках комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на контроль за оборотом гражданского оружия, сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ был задержан 34-летний ранее судимый житель Симферопольского района.